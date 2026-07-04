المصريين الأحرار: نؤهل الكوادر الشبابية وندعم مسار الإصلاح السياسي استعدادا للمحليات| خاص

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تمثل مرحلة عمل حقيقي تستهدف تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، واستكمال الاستعدادات لخوض انتخابات المجالس المحلية، بما يعزز المشاركة السياسية ويدعم مسار الإصلاح الديمقراطي.

وأوضح “خليل” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه سيواصل أداء دوره الوطني في دعم الدولة وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية، والمشاركة بفاعلية في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، انطلاقًا من إيمانه بأن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية، وإنما أيضًا بحيوية أحزابها، ووعي مجتمعها، وكفاءة مؤسساتها، ووحدة شعبها خلف أهدافها الوطنية.

مواصلة مسيرة البناء والتنمية

وأكد رئيس الحزب أن مصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية وشعبها، تمتلك من الإرادة والقدرة ما يؤهلها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، مستندة إلى جيش وطني قوي، ودولة حديثة، وحياة سياسية أكثر فاعلية، وإرادة شعب لا تعرف المستحيل.

تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر الشبابية، والانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، في إطار دعم مسار المشاركة السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تحمل المسئولية، وترسيخ دعائم العمل الديمقراطي على مستوى المحليات.