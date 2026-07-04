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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ماريان شحاتة: الأوكتاجون يجسد رؤية الدولة لبناء قوة استراتيجية حديثة

المستشارة ماريان شحاتة
المستشارة ماريان شحاتة

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة القيادة والسيطرة داخل الدولة، ويعكس توجهًا واضحًا نحو بناء مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة التحديات الإقليمية والدولية.


وأشارت شحاتة إلى أن ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح "الأوكتاجون"، من أن المقر يمثل رسالة بأن مصر دولة استقرار وأمن، يجسد واقعًا راسخًا تعيشه الدولة المصرية، التي تمضي بثبات نحو تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات متسارعة.

رؤية استراتيجية شاملة لبناء دولة قوية قادرة على إدارة الأزمات


وأكدت أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء دولة قوية قادرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار بكفاءة عالية، لافتة إلى أن "الأوكتاجون" لا يُعد مجرد مقر عسكري، بل منظومة متكاملة لإدارة الدولة بأحدث تقنيات القيادة والسيطرة والاتصالات وإدارة المعلومات.


وأضافت أن هذا الصرح العملاق يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للدولة، ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تعتمد على الكفاءات الوطنية والخبرات الهندسية المتقدمة.


وأكدت المستشارة ماريان شحاتة، على أن الجمهورية الجديدة تمضي وفق رؤية واضحة ترتكز على بناء مؤسسات قوية وحديثة، قادرة على حماية الأمن القومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مشددة على أن "الأوكتاجون" يمثل أحد أبرز رموز هذه المرحلة التاريخية في مسيرة الدولة المصرية.

المستشارة ماريان شحاتة الأوكتاجون بناء قوة استراتيجية حديثة

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