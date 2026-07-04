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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيان مصر: توجيهات الرئيس السيسي لتنشيط الحياة الحزبية وإجراء انتخابات المحليات خارطة طريق للأحزاب

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

ثمّن الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، وفتح المجال أمام الحوار الموضوعي، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة للأحزاب الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وتعكس إيمان الدولة بالدور المحوري للأحزاب في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس حزب كيان مصر  إن توجيهات الرئيس تضع على عاتق جميع الأحزاب الوطنية مسؤولية مضاعفة في تطوير أدائها، والارتقاء ببرامجها، وتعزيز حضورها المجتمعي، وإعداد كوادر سياسية وشبابية تمتلك الكفاءة والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو حياة سياسية أكثر فاعلية وتأثيرًا.

وأضاف عبدالعال أن الاهتمام بإجراء انتخابات المجالس المحلية يعكس إدراكًا لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره أحد أهم أدوات تعزيز المشاركة الشعبية، وإعداد قيادات تنفيذية وسياسية قريبة من المواطنين، وقادرة على الإسهام في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات في مختلف المحافظات.

 إعداد وتأهيل الشباب

وأشار إلى أن حزب كيان مصر يضع ملف إعداد وتأهيل الشباب في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء دولة قوية وحياة حزبية فاعلة، مؤكدًا أن الحزب سيكثف خلال الفترة المقبلة برامجه التدريبية والسياسية لإعداد كوادر مؤهلة لخوض انتخابات المجالس المحلية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية.

وثمّن رئيس حزب كيان مصر افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الصرح الوطني يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء مؤسسات حديثة قادرة على إدارة مختلف التحديات بكفاءة، ويعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور في قدراتها الاستراتيجية والتنظيمية، بما يعزز أمنها القومي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

واختتم الدكتور أحمد عبدالعال خليل تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع الأحزاب والقوى الوطنية، وأن حزب كيان مصر سيواصل القيام بدوره في تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، وتعزيز الحوار المجتمعي، والاستعداد الجاد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إيمانًا بأن الأحزاب الوطنية تمثل شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

أحمد عبدالعال خليل كيان مصر حزب كيان مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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