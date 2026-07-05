وفد برنامج الأغذية العالمي يتفقد مشروعات تنمية الشاملة ومستدامة بقنا | صور

استقبلت محافظة قنا، برعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفدًا من برنامج الأغذية العالمى"WFP"، خلال زيارة ميدانية موسعة للمحافظة، شملت تفقد عدد من المشروعات التنموية والتعليمية والمهنية بمركزي قوص وقفط.



استهدفت الزيارة، الوقوف على أثر البرامج التدريبية والدعم المقدم من البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين، وتمكين الشباب والمرأة، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والمنظمات الدولية لدعم التنمية الريفية والمجتمعية.

وتفقد الوفد، مجمع الخدمات الحكومية بالوحدة المحلية لقرية خزام، حيث التقى الوفد موظفي الوحدات المحلية وفرق التنمية الاقتصادية الذين اجتازوا حزمًا تدريبية مكثفة ومتنوعة مقدمة من البرنامج، ومناقشة عدد من المحاور، بالإضافة إلى متابعة آليات الدعم التعليمي والمجتمعي الشامل بالمدرسة المجتمعية بقرية العقب.



كما تفقد الوفد مركز التدريب المهني بقفط، والذي يواكب سوق العمل عبر تعزيز ريادة الأعمال، ودعم الفتيات في مهن الخياطة والتسويق الرقمي، والتوسع في تخصصات صيانة الحاسب والمحمول، والتكييف، والاقتصاد الأخضر كإدارة المخلفات، بالإضافة إلى تفقد ورشة الطاقة الشمسية.

وفي ختام الجولة، أعرب المتدربون عن طموحاتهم الكبيرة في التوسع في تنفيذ المشروعات الاعتمادية على الطاقة النظيفة، فيما أثنى وفد برنامج الأغذية العالمي على النتائج الملموسة على أرض الواقع والتنسيق المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم نموذج تنموي يحتذى به.