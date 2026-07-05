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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حالات استخدام مستحضر الغفل طبقا لقانون التجارب السريرية

التجارب السريرية
التجارب السريرية
معتز الخصوصي

حدد قانون التجارب السريرية حالات استخدام مستحضر الغفل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات استخدام مستحضر الغفل.

ويجوز استخدام مستحضر الغفل في الحالتين التاليتين:

حالات استخدام مستحضر الغفل

1- المقارنة مع التدخل الجديد، لعدم وجود علاج متداول متاح ثبتت فاعليته.

2- المقارنة مع استخدام العلاج القياسي والتدخل الجديد.

ويشترط في الحالتين السابقتين، أن استخدام العلاج الغفل لن يزيد الخطورة على المبحوث أو يلحق به أية أضرار، وأنه لن يترتب على استخدامه حرمان المبحوث من العلاج القياسي وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وتهدف أحكام هذا القانون، إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية.
وتكون البحوث المشار إليها تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادىء الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

التجارب السريرية مستحضر الغفل المبحوث العلاج القياسي البحوث الطبية الإكلينيكية

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