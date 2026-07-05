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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصر تفتح 25 سوقًا جديدة وتستهدف أرقامًا قياسية خلال 2026

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
محمد البدوي

تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي، مدعومة بتحسن جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ومع اتساع الطلب على المحاصيل المصرية، نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في التوسع بفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني. 

الصادرات المصرية - صور تعبيرية

المنتجات الزراعية المصرية

وتؤكد الوزارة أن الأداء الحالي تجاوز التوقعات، مع مؤشرات قوية على تحقيق أرقام قياسية جديدة في عدد الأسواق التي تستقبل المنتجات الزراعية المصرية خلال العام الجاري، في ظل الثقة الدولية المتزايدة في جودة الإنتاج المحلي.

مستهدف الصادرات تحقق مبكرًا

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة نجحت في تحقيق المستهدف الخاص بالصادرات الزراعية خلال العام الجاري، رغم أن العام لم ينتهِ بعد، وهو ما يعكس النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الزراعي المصري.

تنامي حركة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية

تحسين جودة المحاصيل

وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي يأتي نتيجة جهود الدولة في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، بما يتوافق مع المعايير الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

فتح 25 سوقًا جديدة أمام المنتجات المصرية

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن مصر نجحت خلال العام الماضي في فتح 25 سوقًا تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية، وكان المستهدف تكرار الرقم نفسه خلال العام الحالي، إلا أن الإقبال على المنتجات المصرية وجودتها العالية أسهما في تحقيق هذا الهدف مبكرًا.

الصادرات الزراعية

وأضاف أن الوزارة تتوقع افتتاح المزيد من الأسواق الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما قد يؤدي إلى تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الأسواق التصديرية التي تستقبل الحاصلات الزراعية المصرية.

جودة المنتج المصري مفتاح التوسع العالمي

وأوضح خالد جاد أن التوسع المستمر في فتح الأسواق الخارجية يمثل شهادة دولية على جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية، ويعكس نجاح منظومة الرقابة والإنتاج والتصدير التي تتبعها الدولة لرفع تنافسية الصادرات.

الصادرات الزراعية المصرية

الصادرات الزراعية تدعم الاقتصاد

وأكد أن زيادة الصادرات الزراعية لا تقتصر أهميتها على التوسع التجاري فقط، بل تسهم أيضًا في توفير مليارات الدولارات من النقد الأجنبي، وهو ما يدعم الاقتصاد المصري، ويعزز موارد الدولة، إلى جانب توفير فرص أكبر للمزارعين والمصدرين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الصادرات الزراعية المحاصيل المحاصيل المصرية الزراعة المنتجات الزراعية المصرية

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