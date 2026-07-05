بسبب ركنة دراجة نارية.. القبض على المتهم بالتعدى على جاره ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام أحد جيرانها بالتعدى على شقيقها بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته ببورسعيد.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الضواحى من إحدى المستشفيات بإستقبالها ("شقيق صاحبة الحساب" فنى بإحدى الشركات "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بأوتار اليد – مقيم بدائرة القسم).

وبسؤاله أقر بتضرره من أحد جيرانه لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته لخلافات بينهما حول ترك دراجته النارية أمام العقار محل سكنهما وعرض شقته للبيع دون علم المشكو فى حقه.



وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى التعدى ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.