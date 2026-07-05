اللواء أسامة كبير: مقر القيادة الإستراتيجية رسالة ردع استباقية تجسد قوة مصر

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة الأوكتاجون يمثل حدثاً استثنائياً يعكس تطلعات الدولة المصرية نحو المستقبل، مشيراً إلى أن هذا الصرح العالمي لم يكن وليد اللحظة بل هو نتاج رؤية استراتيجية بدأت منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وتابع اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "ساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن العمل في إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية بدأ منذ 9 سنوات ونصف، أي قبل تصاعد التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وقبل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

رؤية استباقية تتجاوز التحديات الإقليمية

وأكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، أن هذا التوقيت يعكس بعد نظر القيادة السياسية المصرية وقدرتها على استشراف المستقبل ووضع الخطط الاستباقية لتأمين مفاصل الدولة قبل حدوث الأزمات، مما جعل مصر في مأمن من التحديات المتسارعة التي ألمت بالعالم مؤخراً.

وكشف الخبير الاستراتيجي أن مصر تحتل الآن المرتبة الرابعة عالمياً في امتلاك مثل هذه القيادات الاستراتيجية المتطورة، مشيراً إلى أن "الأوكتاجون" يجمع كافة هيئات وإدارات القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعاونة في مكان واحد مؤمن بأحدث المنظومات التكنولوجية والإلكترونية.