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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات لمواصفات iPhone 18 Pro المرتقب وتكشف معالج A20 Pro بتقنية 2 نانومتر

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

فجرت اختراقات سيبرانية بالغة الخطورة ضربت إحدى كبرى شركات الإمداد والتصنيع التابعة لوادي السيليكون مفاجأة عتادية غير مسبوقة. 

وأكدت الوثائق والمخططات الهندسية المسربة لعام 2026، والتي تداولتها منصات رصد الأنظمة العالمية مثل "جيكي جادجيتس" (Geeky Gadgets)، كشف المواصفات النخاعية الدقيقة لهاتف "iPhone 18 Pro" القادم من أبل، مسفرة عن سحب الستار صامتاً عن هيكلية شريحة النواة والمعمارية الحرارية المحدثة قبل أشهر من الإعلان الرسمي المعتاد.

تفكيك البنية النانوية لمعالج "A20 Pro"  

تستهدف المعمارية البرمجية والهندسية المتطورة لشريحة "A20 Pro" الجديدة، المبنية بالكامل على تقنية التصنيع الثورية بقوة 2 نانومتر، سحق معدلات الهدر الحوسبي طوال فترات المعالجة الكثيفة. 

وتمنح المخططات المسربة لعام 2026 أدلة قاطعة على أن أبل اعتمدت على تقنية تغليف رائدة (WMCM) تتيح نقل وتثبيت الذاكرة العشوائية (RAM) مباشرة بجانب شريحة المعالجة بنسبة توافق واجهي بلغت 100%، مما يمنح قنوات الاتصال ممر نقل عريضاً بقدرة 96 بت لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي الفاخرة صامتاً وبدون ارتباك.

بروتوكولات التبريد بالبخار  

تمنح أبل اللوحة الأم للهاتف خطوط دفاع فيزيائية عملاقة متمثلة في دمج غرفة تبخير نحاسية (Vapor Chamber) ممتدة لأول مرة في تاريخ الآيفون.

وحرص مبرمجو النواة على تهيئة شفرات حوسبة تتولى أتمتة تصريف التيارات الحرارية ونقلها إلى الهيكل الخارجي في أجزاء من الثانية فور رصد ممارسات الألعاب الثقيلة أو التصوير فائق الدقة، مما يحمي اللوحة الأم والمعالج من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيمياء خلايا الطاقة من النزيف عتادياً.

تحولات بصرية واتصالات فضائية 

تفتح التطورات المسربة للجيل القادم آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول وقطاع التجزئة في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن دمج مودم أبل الخاص "C2" الذي يدعم تقنيات الـ 5G عبر الأقمار الصناعية بشكل كامل، بجانب تقليص مساحة الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island) بفضل نقل مستشعرات (Face ID 2.0) تحت زجاج الشاشة، يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر لتسييل مشاريعهم الرقمية بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

iPhone 18 Pro أبل ram الذكاء الاصطناعي

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