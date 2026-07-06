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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استئصال غدة درقية عملاقة ممتدة إلى داخل الصدر بنجاح دون شق عظمة القص بمستشفى قنا العام

قسم الجراحة العامة وجراحات الأورام بمستشفى قنا العام
قسم الجراحة العامة وجراحات الأورام بمستشفى قنا العام
أ ش أ

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة وجراحات الأورام بمستشفى قنا العام اليوم الاثنين، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال غدة درقية عملاقة ممتدة إلى داخل التجويف الصدري، دون الحاجة إلى شق عظمة القص.

كانت المريضة قد حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من صعوبة شديدة في التنفس نتيجة تضخم بالغدة الدرقية، وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبين وجود جزء كبير من الغدة ممتدا خلف عظمة القص إلى داخل الصدر، وهو ما يجعل التعامل مع الحالة من الجراحات المتقدمة التي تتطلب دقة بالغة وخبرة كبيرة في جراحات أورام الرقبة والغدة الدرقية.

تم تجهيز المريضة وإعدادها للجراحة، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء استئصال كلي للغدة الدرقية واستخراج الجزء الممتد داخل الصدر بالكامل دون اللجوء إلى شق عظمة القص، وهو ما ساهم في تقليل التدخل الجراحي وفرص حدوث المضاعفات وسرعة تعافي المريضة.

وأكد الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام ونقيب أطباء قنا، أن ما تشهده المستشفى من نجاحات متتالية هو ثمرة العمل الجماعي والتطوير المستمر للمنظومة الطبية، مشيدا بكفاءة الفرق الطبية في مختلف التخصصات، وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وفق أحدث المعايير الطبية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مستشفى قنا العام يواصل تقديم خدمات طبية متقدمة في مختلف التخصصات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات لمستشفيات أخرى، تنفيذا لرؤية الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.


 

قسم الجراحة العامة مستشفى قنا العام جراحة

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