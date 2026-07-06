في زيارة مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالخارجة

أجرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولة مفاجئة صباح اليوم، بالمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى إنجاز الطلبات والخدمات المقدمة للمواطنين.

التقت المحافظ بالمواطنين متلقي الخدمات واستمعت إلى عدد من المطالب والشكاوى المقدمة، موجهةً بسرعة بحثها وإفادة المواطنين بما تم من إجراءات، وتذليل أي معوقات وتبسيط الإجراءات، والدفع بعدد إضافي من العاملين بالوحدة المحلية؛ لسرعة الإنجاز والتيسير على المواطنين وتقليل زمن الانتظار، ودعم المركز بعدد من أجهزة التبريد والتهوية، بالتزامن مع الإقبال المتزايد وارتفاع درجات الحرارة.

كما حَرِصت على التأكيد على سرعة التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية، والتأكد من استيفاء إجراءات التراخيص المطلوبة للبناء قبل الشروع في أي أعمال بناء؛ لتفادي الإزالة الفورية لأي تعدٍ غير قانوني.