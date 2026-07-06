بريطانيا تفرض عقوبات ضد مركزين علميين روسيين و7 أفراد لتورطهم في تطوير أسلحة كيميائية

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أعلنت المملكة المتحدة اليوم /الاثنين/ فرض عقوبات ضد مركزين بحثيين روسيين و7 أفراد روس متورطين في جهود بحث وتطوير وإنتاج أسلحة كيميائية استخدمت في هجوم "سالزبوري" الكيميائي الذي وقع في عام 2018.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن العقوبات الجديدة تستهدف بشكل مباشر مركزين روسيين للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى مدراء بارزين وأخصائيين تقنيين بالمركزين متورطين في تخليق السموم المحظورة بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت القناة إلى أن التدابير التي اتخذتها بريطانيا تستهدف أولئك المتورطين في تطوير سم "الإيباتيدين" القاتل وغاز الأعصاب المميت "نوفيتشوك" المستخدمين في مقتل الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني والمواطنة البريطانية دون ستورجيس.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها ستواصل مواجهة الانتهاكات الروسية لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسئولين عنها، والعمل مع الحلفاء لردع أي استخدامات آخرى لهذه الأسلحة الخطيرة.

يذكر أن المواطنة البريطانية دون ستورجيس لقيت حتفها في مدينة "أميزبوري" الإنجليزية القريبة من "سالزبوري" إثر تعرضها لغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في عام 2018.