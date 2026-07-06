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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشارك بمؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسياحة مستدامة بصعيد مصر

محافظ أسوان
محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى فعاليات مؤتمر " الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سياحة مستدامة وشاملة فى صعيد مصر "، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030 .


وأشار محافظ أسوان إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات ، وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يسهم فى دعم قطاع السياحة بإعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق النمو الإقتصادى ، وتوفير فرص العمل ، وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، خاصة فى محافظات صعيد مصر التى تمتلك مقومات سياحية واعدة.

السياحة محرك رئيسى للتنمية المستدامة
أكد المهندس عمرو لاشين فى كلمته أن المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية تزامناً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة من مشروعات تنموية غير مسبوقة فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على توفير بدائل إقتصادية وإجتماعية تسهم فى خلق فرص عمل ملائمة للشباب والسيدات ، وخفض معدلات البطالة من خلال بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

تعظيم المقومات السياحية لزهرة الجنوب
وأوضح عمرو لاشين على أن محافظة أسوان تمتلك مقومات سياحية فريدة تؤهلها لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، بما تضمه من أنماط متنوعة تشمل السياحة الثقافية والبيئية والعلاجية وسياحة السفارى ومراقبة الطيور، مع إستضافة المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات الدولية، وهو ما يعزز من قدرتها لجذب المزيد من الإستثمارات السياحية.

رؤية أسوان 2040 ودعم الإستثمار


وأشار لاشين إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية طموحة لتطوير القطاع السياحى ضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 بإعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادى، مؤكداً أن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية تمثل حجر الزاوية لتعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى بما يتواكب مع مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد الإقتصادى من هذا القطاع الحيوى .

تحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية
وأضاف المحافظ أن محافظة أسوان حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح الشراكات التنموية، والعمل على تحويل مخرجات المؤتمر إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية، وتحقيق تنمية متوازنة يستفيد منها جميع أبناء المجتمع.
شكر للجهات المنظمة وشركاء التنمية
وفى ختام كلمته، توجه المهندس عمرو لاشين بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات المنظمة للمؤتمر، وشركاء التنمية، وجميع المشاركين، معرباً عن تطلعه إلى أن تسفر جلسات المؤتمر عن توصيات عملية تسهم فى دعم السياحة المستدامة والشاملة، وتعزيز مكانة صعيد مصر، ومحافظة أسوان على وجه الخصوص، كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ رؤيتها الطموحة لتطوير القطاع السياحى من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ودعم الإستثمارات السياحية المستدامة ، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية للمحافظة، بما يسهم فى توفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وترسيخ مكانة أسوان كوجهة سياحية           عالمية رائدة.

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