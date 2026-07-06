قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة
جامعة الأزهر تعلن أسماء 13 كلية يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات
الاتحاد المغربي يعلن أسماء المشاركين في أبطال إفريقيا والكونفدرالية
موجة تراجع بأسعار الأسماك.. البلطي يبدأ من 69 جنيه والجمبري يواصل الانخفاض
"Carry On" ينطلق رسميًا.. خطة حكومية جديدة لضبط الأسواق من المزرعة إلى المستهلك
حضارة لا تعرف الانكسار.. البلوشي يعلق على مواجهة منتخب مصر والارجنتين
القط نيمبوس يمنح مصر الأفضلية.. توقع مثير قبل مواجهة الأرجنتين في المونديال
إنفانتينو: فيفا مؤسسة مستقلة.. ولا علاقة لترامب بإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي
غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
أجهزة تكييف وتلفزيون.. شاب يشترك مع أصدقائه ويسرق منزل والده في حلوان
الظروف مناسبة لإقامة اللقاء.. ملعب مُغطى ودرجات الحرارة يؤمِّنان مباراة مصر والأرجنتين
تقارير: العواصف والأمطار قد تؤخر انطلاق مباراة مصر والأرجنتين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5ر29 تريليون دولار قيمة الثروة المعدنية في القارة الإفريقية

5ر29 تريليون دولار قيمة الثروة المعدنية في القارة الإفريقية
5ر29 تريليون دولار قيمة الثروة المعدنية في القارة الإفريقية
أ ش أ

تستضيف مجموعة بنك التنمية الأفريقي، بالتعاون مع الحكومات الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤتمراً وزارياً في 10 يوليو الجاري في مدينة أبيدجان بساحل العاج بعنوان "المنتدى الوزاري حول سلسلة قيمة المعادن الحيوية وتصنيعها: مسارات التحول الأفريقي".
ويُقدّر حجم الثروة المعدنية في القارة بنحو 29.5 تريليون دولار (819% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، أو ما يقارب 8.2 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأفريقيا) من حيث قيمة مواقع التعدين، وهو ما يمثل حوالي 20% من الإجمالي العالمي، منها حوالي 8.6 تريليون دولار (239% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا) لا تزال غير مستغلة.
وبحسب بيان نشر عبر موقع البنك؛ سيجمع هذا الحدث رفيع المستوى وزراء أفارقة مسئولين عن التعدين والطاقة والصناعة والاقتصاد الأخضر والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى كبار ممثلي بنوك التنمية الإقليمية الأفريقية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمؤسسات المالية الإقليمية، والشركاء التقنيين الاستراتيجيين، والمستثمرين المؤسسيين.
وتمتلك أفريقيا ما يقارب 30 % من احتياطيات العالم من أهم المعادن، بما في ذلك الكوبالت والليثيوم والجرافيت وعناصر الأرض النادرة ومعادن مجموعة البلاتين والنحاس والمنجنيز والنيكل.
وتشير التوقعات العالمية للطلب على المعادن الأساسية إلى زيادة ملحوظة؛ فبحلول عام 2040، من المتوقع أن يرتفع الطلب على معادن مجموعة البلاتين بأكثر من 1000%، والليثيوم بنسبة 842%، والنحاس بنسبة 88%، مقارنةً بمستويات عام 2023، ويشير حجم هذا النمو وسرعته إلى تحول صناعي غير مسبوق.
كذلك من المتوقع أن ينمو حجم سلسلة قيمة المركبات الكهربائية والبطاريات وحدها من 7 تريليونات دولار في عام 2030 إلى 59 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وسيوفر المنتدى للقادة الأفارقة وممثلي المؤسسات الشريكة فرصةً لتحديد مسارات استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة محليًا، وتقديم التزامات ملموسة لتمكين القارة من الاستفادة من مواردها المعدنية الحيوية الهائلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وسيناقش المشاركون سبل جعل قطاع المعادن الحيوية محركًا رئيسيًا للتحول الهيكلي، دعمًا لأولويات التنمية في أفريقيا، بما في ذلك التصنيع، وأمن الطاقة، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وخلق فرص العمل، وتعزيز المرونة الاقتصادية الإقليمية، وذلك من خلال شراكات بقيادة أفريقية وتمويل مستدام.
كما سيحدد المنتدى تدابير عملية لتعزيز الصلة بين معالجة المعادن وتعزيز القيمة المضافة محليًا، بما يتماشى مع أهداف أجندة 2063، ورؤية المعادن الخضراء الأفريقية، واستراتيجية مجموعة بنك التنمية الأفريقي العشرية، ونقاط المجموعة الأربع الأساسية، وذلك من خلال حشد رؤوس الأموال والاستثمارات واسعة النطاق في جميع أنحاء أفريقيا.
وسيمثل المنتدى علامة فارقة في مسيرة الهيكل المالي الأفريقي الجديد للتنمية (NAFAD)، الذي تم اعتماده في أبريل عام 2026، والذي يحشد التمويل المختلط والضمانات ورأس المال المؤسسي لمعالجة فجوة الاستثمار في المعادن الحرجة في أفريقيا.

مجموعة بنك التنمية الأفريقي التعاون مع الحكومات الأفريقية مفوضية الاتحاد الأفريقي مدينة أبيدجان بساحل العاج المعادن الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الإسكان

بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. سوار ذكي بدون شاشة وبسعر صدمة .. تعرف على Rogbid Loop Air وبمواصفات احترافية.. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

سوار اللياقة البدنية Loop Air

سوار ذكي بدون شاشة وبسعر صدمة! تعرف على Rogbid Loop Air

رولز رويس تخشى تداعيات الاضطراب السياسي على صفقة محركات بـ3 مليارات جنيه إسترليني

رولز رويس تخشى تداعيات الاضطراب السياسي على صفقة محركات بـ3 مليارات جنيه إسترليني

بالصور

لعشاق الفرنساوي.. أسعار سيتروين سي اليزيه المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكانتك ترتفع وخططك القديمة تعود للحياة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الدلو حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكاسب مالية وجهود تؤتي ثمارها

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

فيديو

طواف الوداع

هل طواف الوداع واجب على المرأة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد