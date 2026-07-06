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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إكوينور تستحوذ على حصة بي بي في مشروع خليج دو نورد النفطي بكندا

إكوينور تستحوذ على حصة "بي بيى ا
إكوينور تستحوذ على حصة "بي بيى ا
أ ش أ

 وافقت شركة بريتش بتروليوم "بي بي" البريطانية على بيع حصتها في مشروع النفط البحري باي دو نور في كندا لشريكها إكوينور النرويجية، في خطوة تعكس تركيز الشركة على الفرص ذات العائد الأعلى، وفقا لمنصة "إينيرجي ناو".

وبموجب الاتفاق، ستصبح إكوينور المالك الوحيد للمشروع بعد استحواذها على حصة "بي بي" البالغة 37.2%، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويمثّل الاتفاق مرحلة جديدة في جهود "بي بي" لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية بهدف تعزيز الربحية وخفض الديون وتوجيه رأس المال نحو مشاريع النفط والغاز الأعلى مردوداً. وستحتفظ الشركة بملكية كاملة لاثنين من تراخيص الاستكشاف البحرية في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية.

ويقع مشروع "باي دو نور" في حوض "فليمش باس" على بُعد نحو 500 كيلومتر شرق مدينة سانت جونز، ويُتوقع أن ينتج أكثر من 400 مليون برميل في مرحلته الأولى، اعتماداً على منشأة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ. وتستهدف إكوينور الوصول إلى قرار استثماري نهائي في عام 2027، على أن يبدأ الإنتاج الأولي في 2031، باستثمارات تقدر بنحو 14 مليار دولار كندي.

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية "بي بي" لمواصلة تبسيط عملياتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج، بينما تدرس "إكوينور" إمكانية استقطاب شركاء جدد خلال مراحل التطوير المقبلة.

شركة بريتش بتروليوم البريطانية النفط البحري كندا

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