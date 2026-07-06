الوكالة الوطنية: قصف مدفعي إسرائيلي وتحذيرات لبلدات في قضاء مرجعيون

أفادت الوكالة الوطنيةللإعلام، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات دير سريان وتولين والقنطرة وقبريخا في قضاء مرجعيون، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة القنطرة، وسط استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية في جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة، أن القصف المدفعي طال بلدة القنطرة مجددًا، في إطار سلسلة من الاستهدافات التي تشهدها بلدات قضاء مرجعيون، ما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة واستمرار حالة الحذر بين السكان.

وفي سياق متصل.. وجّه الجيش الإسرائيلي رسالة صوتية تحذيرية إلى عدد من بلديات قضاء مرجعيون، شملت جديدة مرجعيون، أبل السقي، القليعة، برج الملوك ودير ميماس، دعا فيها الأهالي إلى منع عودة من وصفهم بـ"الغرباء" إلى قراهم، في إشارة إلى عناصر من "حزب الله". كما هدد بعدم ضمان سلامة السكان في حال عدم الاستجابة، مؤكداً استمراره في تنفيذ عملياته العسكرية في جنوب لبنان.