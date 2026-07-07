احذر.. هذه الأطعمة تدمر كبدك في صمت

تتسبب العديد من الأطعمة في تدمير الكبد وهو أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان ويساعد في طرد السموم وموازنة الهرمونات.

ووفقا لما جاء في موقع ديلي ميل نكشف لكم أهم الأطعمة التي تضر الكبد.

الأطعمة فائقة المعالجة



يرى الخبراء أن الأطعمة فائقة المعالجة وهى الأكلات المصنعة تمثل الخطر الأكبر على صحة الكبد وكلما زادت مراحل التصنيع كلما زاد الضرر.

إذ تحتوي عادة على محليات صناعية ومواد حافظة ومستحلبات ومكسبات الطعم واللون الدهون والسكريات والسعرات الحرارية.

المشكلة لا تكمن فقط في مكونات هذه الأطعمة المصنعة، بل في سهولة الإفراط فيها ما يؤدي لتراكم الدهون داخل الجسم خاصة الكبد.

وتدخل آلاف المواد الكيميائية المصنعة إلى النظام الغذائي منذ سبعينيات القرن الماضى في نفس مع الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بالكبد الدهني.

المشروبات السكرية

لا تقتصر المخاطر على المشروبات الغازية المحلاة بل حتى المشروبات منخفضة السعرات أو المحلاة صناعيا قد ترتبط بارتفاع الإصابة بالكبد الدهني.

الإفراط في تناول عصائر الفاكهة والعصائر المخفوقة يزيد العبء على الكبد، لاحتوائها على كميات مرتفعة من سكر الفركتوز، الذي يستقلب بصورة رئيسية داخل الكبد.



ينصح الخبراء بالحد من تناول اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم المقددة، لما تحتويه من مواد حافظة، مثل النترات، التي تزيد العبء على الكبد.

أما اللحوم الحمراء، فيمكن تناولها باعتدال مع تفضيل الأنواع قليلة الدهون، لأن الدهون المشبعة قد تساهم في الالتهابات المزمنة عند الإفراط في استهلاكها.

ولهذا توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بعدم تجاوز 70 غراما يوميا من اللحوم الحمراء والمصنعة.

الكحول يزيد الضرر

يؤكد الخبراء أن الكحول يظل من المواد السامة للكبد، إلا أن خطورته تزداد عند خلطه بالمشروبات الغازية أو المحلاة بالسكر، أو عند تناول مسكنات مثل الباراسيتامول بعد شربه، لما يشكله ذلك من عبء إضافي على الكبد.