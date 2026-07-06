الروح المعنوية للاعبي منتخب مصر مرتفعة ولا أحد يخشى مواجهة الأرجنتين.. تفاصيل

قال محمد المهدي موفد قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، إنّ منتخب مصر بدأ مرانه الختامي استعداداً لمواجهة الأرجنتين، موضحاً أن وسائل الإعلام سُمح لها بحضور أول 15 دقيقة فقط من التدريب قبل استكمال المران بعيداً عن التغطية الإعلامية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن جميع اللاعبين شاركوا في المران، باستثناء محمد عبد المنعم الذي خضع لتدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، فيما شارك كريم حافظ بصورة طبيعية وأكد جاهزيته الكاملة للمباراة، كما شارك محمد صلاح في التدريبات الجماعية، لتكتمل القائمة بـ24 لاعباً جاهزين للمواجهة.

وتابع، الأجواء داخل معسكر المنتخب تتسم بارتفاع كبير في الروح المعنوية، مشيراً إلى أن اللاعبين يبدؤون كل تدريب بالتجمع في وسط الملعب وقراءة الفاتحة والتعاهد على تحقيق الفوز، قبل انطلاق تدريبات حراس المرمى والإحماءات والمران الجماعي.

وتابع، أن أحاديث كريم حافظ، وأحمد سيد «زيزو»، ومحمد علاء مع وسائل الإعلام أكدت جاهزية المنتخب وعدم الخشية من مواجهة الأرجنتين أو ليونيل ميسي، لافتاً إلى أن الجهاز الفني سيعقد اجتماعاً بعد التدريب لشرح نقاط القوة والضعف في المنتخب الأرجنتيني وآليات إيقاف مفاتيح لعبه.

وأكد موفد قطاع الأخبار بالشركة المتحدة أن طموحات لاعبي منتخب مصر ازدادت مع الوصول إلى دور الـ16، واصفاً مواجهة الأرجنتين بأنها مباراة تاريخية يسعى كل لاعب إلى تقديم أفضل ما لديه خلالها، لما تمثله من أهمية كبيرة في مسيرته.

وأشار إلى أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية، وأن الجالية المصرية في أتلانتا تستعد لتنظيم تجمع جماهيري قبل المباراة بـ3 ساعات لدعم المنتخب، رغم ارتفاع أسعار التذاكر التي تجاوزت 2000 دولار.

وأكد، أن الجماهير المصرية واصلت مؤازرة المنتخب في جميع المدن التي خاض فيها مبارياته، وهو ما انعكس على الحالة المعنوية للاعبين، إلى جانب الدعم السياسي والشعبي الذي يعزز عزيمتهم قبل المواجهة المرتقبة.

