التحفظ على 2045 لتر سولار ومصادرة 565 وحدة سلع مجهولة المصدر بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية والمخابز ومحطات الوقود بعدد من المدن، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، والوحدات المحلية؛ بهدف ضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالدعم، والحد من استغلال المواطنين.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملات نُفذت بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبو زنيمة، وأسفرت عن تحرير 45 محضرًا تموينيًا متنوعًا، والتحفظ على 2045 لترًا من السولار، ومصادرة 565 وحدة من السلع المهربة ومجهولة المصدر.

وأوضح وكيل الوزارة أن المضبوطات شملت 305 عبوات مياه مجهولة المصدر، و120 عبوة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، و140 علبة سجائر مجهولة المصدر، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف أن المحاضر المحررة تضمنت 23 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر للبيع بأزيد من السعر المعلن، ومحضرًا لنقص وزن الخبز المدعم، ومحضرين لكسر رصيد المواد البترولية، إلى جانب محضر لحيازة سلع مجهولة المصدر.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الرقابية بمختلف مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة والمواد البترولية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وحماية حقوق المستهلكين.