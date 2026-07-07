استمرار القوافل الطبية المجانية بمختلف أحياء الإسكندرية خلال شهر يوليو

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف أحياء المحافظة خلال شهر يوليو، وذلك ‎في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المجانية.

تفاصيل القوافل ومواعيدها

وكلف المحافظ، بحسب بيان المحافظة اليوم الثلاثاء، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية لتيسير أعمال القوافل الطبية، بما يسهم في تعزيز وصول الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، القوافل الطبية المجانية وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

* ٨-٩ يوليو: وحدة الهوارية نطاق حي العامرية.

* ١٣-١٤ يوليو: وحدة الهانوفيل – نطاق حي العجمي.

* ١٥-١٦ يوليو: وحدة البيطاش – نطاق حي العجمي.

* ٢٠-٢١ يوليو: وحدة عبد القادر – نطاق حي العامرية.

* ٢٧-٢٨ يوليو: وحدة بنجر ١٩ – نطاق مركز ومدينة برج العرب.

* ٢٩-٣٠ يوليو: وحدة بنجر ٢٠ – نطاق مركز ومدينة برج العرب.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الرعاية الطبية إلى جميع الفئات.