«تشريعية النواب» تناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .. اليوم

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب عدد من اللجان النوعية المختصة.



ويأتي المشروع في إطار إعادة تنظيم الجهاز بما يُدعّم تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بمشاركة لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة، والصناعة، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية.