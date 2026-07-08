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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

آيتان مجربتان للرزق السريع.. رددهما يوميا في جوف الليل

آيتان مجربتان للرزق السريع
آيتان مجربتان للرزق السريع

يتغافل بعض الناس عن اغتنام الأوقات المباركة مثل الثلث الأخير من الليل ووقت الفجر، وهي أوقات عظيمة يُستحب فيها الدعاء وطلب الرزق، لما فيها من نفحات إيمانية لا يُرد فيها سائل ولا مستغفر.

وأكدت دار الإفتاء أن الرزق بيد الله وحده، يوسّعه لمن يشاء ويقدّره بحكمة، مشيرة إلى أن القرآن الكريم بيّن أن الإنفاق في سبيل الله من أسباب البركة، وأن الإيمان والتقوى يجلبان الخير ويفتحان أبواب الرزق.

وأوضحت أن الله سبحانه سخّر الكون كله لخدمة الإنسان، من ماءٍ وزروعٍ وأنهار، وجعل لكل مخلوق رزقه مقدرًا قبل خلق السماوات والأرض، وهو ما يعكس يقين المسلم بأن ما كُتب له سيأتيه لا محالة.

كما بيّنت أن السعي مطلوب، لكن مع الالتزام بالحلال واجتناب الحرام، مستشهدة بما ورد في السنة النبوية من النهي عن استعجال الرزق أو طلبه بطرق غير مشروعة، مع ضرورة الأخذ بالأسباب المشروعة.

آيات مجربه في جلب الرزق 

وفيما يتعلق بما يتداوله البعض عن وجود آيات محددة تُقرأ بعدد معين لجلب الرزق، أوضحت أن هذه الأمور لا تستند إلى أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد تكون تجارب شخصية لا يُبنى عليها حكم شرعي عام.

وأشارت إلى أن الدعاء وذكر الله من أعظم أسباب تفريج الكرب وتيسير الأمور، إلا أن المسلم ينبغي أن يلتزم بما ورد في النصوص الصحيحة، وأن يجمع بين العمل والاجتهاد والتوكل على الله.

و أكدت دار الإفتاء  على أن الرزق ليس دليلًا على رضا الله أو غضبه، فقد يُبتلى الإنسان بالضيق أو السعة لحكمة، وأن الميزان الحقيقي هو الإيمان والعمل الصالح.

دعاء الرزق لايرد قبل الفجر
• روى الطبراني وأبو نعيم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما، فلم يجد عند واحدة منهن، فقال: (اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك؛ فإنه لا يملكها إلا أنت)، قال: فأهدي إليه شاة مصلية (أي مشوية)، فقال: (هذه من فضل الله، ونحن ننتظر الرحمة).

• اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين، اللهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

• اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

• اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقا حلالا وعجل لي به يا نعم المجيب.

• اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا، اجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل والحبل منا.

• اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.

الثلث الأخير من الليل آيات جلب الرزق آيات مجربه في جلب الرزق دعاء الرزق لايرد قبل الفجر دعاء الرزق دعاء الرزق لايرد

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