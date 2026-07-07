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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يقدم مقترحا لتوسيع الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة

الأردن
الأردن
أ ش أ

قدم الأردن مقترحا لتوسيع الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة، يتضمن تمديد العمل بقرار تبسيط قواعد المنشأ لمدة 15 عاماً إضافية بعد عام 2030، وتوسيع المنتجات المستفيدة، إلى جانب إلغاء شرط تشغيل العمالة السورية داخل المنشآت، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة الأردني البريطاني في لندن.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء للتوصل إلى حلول عملية بشأن قواعد المنشأ خلال 3 أشهر، بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وجاءت المباحثات في وقت سجلت فيه الصادرات الأردنية إلى السوق البريطانية ارتفاعاً بنسبة 88% خلال الثلث الأول من العام الحالي وحتى نهاية أبريل، لتصل إلى 37.2 مليون دولار مقابل 19.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، تراجعت الواردات الأردنية من بريطانيا بنسبة 17% لتبلغ 115.2 مليون دولار، ما ساهم في خفض العجز التجاري بين البلدين إلى 78.1 مليون دولار.
وترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ووزير الدولة البرلماني البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتطوير اتفاقية الشراكة الثنائية.
وأكد القضاة أن المقترح الأردني يهدف إلى توسيع استفادة الصناعات الوطنية من المزايا التفضيلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، مشيراً إلى أن المملكة تجاوزت حاجز 60 ألف تصريح عمل قانوني وفعال للسوريين، ما يدعم إعادة النظر في شرط العمالة المرتبط بقواعد المنشأ.
وأوضح أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للصناعة والخدمات اللوجستية وإعادة الإعمار، داعياً الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
ومن جانبه، أكد هاميش فالكونر التزام المملكة المتحدة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات، معتبراً الأردن شريكاً موثوقاً يتمتع بموقع استراتيجي وبيئة أعمال واعدة.
واستعرض الوفد الأردني فرص الاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار، ومنها المنطقة الحرة في محافظة المفرق بمساحة 900 دونم ومشروع ميناء المفرق الجاف، باعتبارهما منصات لوجستية يمكن أن تستفيد منها الشركات البريطانية في قطاعات الإنشاءات والخدمات الهندسية.
كما اتفق الجانبان على إعادة هيكلة إدارة اتفاقية الشراكة، وتفعيل مجلس الأعمال الأردني البريطاني، وزيادة البعثات التجارية، وتشجيع الشركات البريطانية على المشاركة في منتدى الأعمال الأردني البريطاني المقرر عقده في لندن نهاية الشهر

الأردن مقترحا الاستفادة المنتجات

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