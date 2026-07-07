تركي آل الشيخ يعلق على هدف ياسر إبراهيم

أحرز منتخب مصر الهدف الاول في شباك الأرجنتين من عمر الشوط الأول، في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026.

و علق المستشار تركي آل الشيخ عبر فيسبوك كاتبا:الله أكبر ربنا يتمم.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.