بث مباشر| أحمد موسى منفعلا: ظلم وفجر تحكيمي ضد مصر في ماتش الأرجنتين

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال الحلقة عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

يناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تسليط الضوء على تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال أحمد موسى، أن “عندنا منتخب رجالة ليهم كل الشكر والاحترام على الأداء الرائع.. عندنا منتخب عالمي مش افريقي ولا عربي.. الماتش كان في ادينا بس الحكم كان ضد مصر.. وظلمتا تحكيما والحكم ساعد الارجنتين”.