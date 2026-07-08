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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للمواطنين.. تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع 657 حالة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

استجابة لمطالب المواطنين ودعمًا لجهود المحافظة في تيسير إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بالتنسيق مع الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والسيد رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، عن تشكيل لجنة من الهيئة؛ وذلك لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع 657 مواطنًا من المتقدمين على منظومة قانون رقم 168 لسنة 2025، وتيسير الإجراءات عليهم من خلال إنهاء المعاملات داخل المحافظة وتسليمهم الإفادات الخاصة بالتصالح، دون الحاجة إلى الانتقال خارج المحافظة.

وأكدت المحافظ أنه تم الاتفاق على تحمل المحافظة انتقال واستضافة اللجنة، حيث تبدأ أعمالها بمقر الوحدة المحلية لمركز الداخلة يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 يوليو الجاري، ثم تواصل عملها بمقر الوحدة المحلية لمركز الخارجة يومي السبت والأحد 11 و12 يوليو الجاري، لاستقبال المواطنين واستيفاء إجراءات السداد، بواقع 1000 جنيه عن كل فدان مقابل ما عاد على المواطن من نفع خلال الفترات السابقة، على أن يتم خصم هذه القيمة من إجمالي ثمن الأرض عند فحص طلب التقنين والموافقة عليه.

و ناشدت المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن بسرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية والاستفادة من فرصة تواجد اللجنة بالمحافظة، بما ييسر إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم في أسرع وقت.

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