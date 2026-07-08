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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمر الصاحي: وفرنا 100 ألف فرصة عمل ونفتح أسواقًا عالمية للمصانع المصرية

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى

صرّح عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، أن الشركة نجحت في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة داخل السوق المصري، في إطار استراتيجيتها لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي.

وأضاف الصاحي خلال مؤتمر صحفى اليوم أن أمازون تركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يسهم في توسيع قاعدة الأعمال وزيادة معدلات النمو، مؤكدًا أن التجارة الإلكترونية في مصر تشهد نموًا ملحوظًا رغم أنها لا تزال تمثل نحو 4% من إجمالي حجم التجارة، وهو ما يعكس فرصًا كبيرة للتوسع خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تلعب دورًا مهمًا في دعم الصناعة المحلية، حيث تتعاون مع نحو 550 مصنعًا مصريًا لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات.

وقال الصاحي خلال إطلاق خدمة جديدة للتوصيل خلال 20 دقيقة للمنتجات الأساسية ولا سيما المأكولات إن أمازون تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات، من خلال تحليل البيانات ورصد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين، وتقديم توصيات مخصصة، إضافة إلى التنبؤ بالطلب وتحسين إدارة المخزون، بما ينعكس على سرعة وكفاءة عمليات التوصيل.

وأوضح أن نمط الاستهلاك في السوق المصري يتسم بالبحث عن منتج جيد بسعر تنافسي مع سرعة في التوصيل، مشددًا على أن دور الشركة يتمثل في تسهيل رحلة العميل ومساعدته على اتخاذ قرار الشراء بسهولة وثقة.

وأكد الصاحي في ختام تصريحاته أن أمازون مستمرة في توسيع استثماراتها في مصر، بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز فرص التصدير، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

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