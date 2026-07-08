تنظيم الأسرة.. ركيزة أساسية للصحة العامة.. ندوة لمجمع إعلام الداخلة بالوادى الجديد

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان " تنظيم الأسرة .. ركيزة أساسية للصحة العامة وإستقرار المجتمع " ، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.

تم تنظيم الندوة بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ومدينة الداخلة، وحاضر فيها الدكتورة سارة يوسف جبالي مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية ، بحضور الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة والأستاذة سماح محمد المسئول الاعلامى بالادارة الصحية ومشاركة رائدات ريفيات ومثقفات صحيات، وشباب مقبلين على الزواج .

وتناولت الندوة أهمية الصحة الانجابية للسيدات ودورها المحوري في حماية صحة الأم والطفل وبناء مجتمع صحي ، مشيرة الى أهمية المباعدة بين فترات الحمل لما للحمل المتقارب من مخاطر صحية جسيمة على صحة الأم والطفل.

وبينت الندوة أن المباعدة بين فترات الولادة تساهم في تقليل وفيات الرضع وتجنب الولادة المبكرة أو نقص الوزن عند الولادة وتوفير رعاية أفضل للأطفال.

أفتتح الندوة الأستاذ محمود عزت، مسؤول الرأي العام والأنشطة بمركز إعلام الداخلة، مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا أن الهيئة العامة للاستعلامات، من خلال مراكز الإعلام المنتشرة بجميع المحافظات، تؤدي دورًا محوريًا في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز الثقافة العامة، ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المعاصرة من خلال تنظيم اللقاءات والندوات التوعوية التي تتناول القضايا ذات الأولوية للمواطن. وأوضح أن اختيار موضوع الندوة يأتي انطلاقًا من أهمية تنظيم الأسرة باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الأم والطفل، وتحسين جودة الحياة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بخصائص السكان، مؤكدًا أن نشر الوعي الصحيح بمفاهيم الصحة الإنجابية يعد مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الصحية والإعلامية والمجتمع بأكمله.

وأكدت الدكتورة سارة يوسف جبالي أن تنظيم الأسرة يعد أحد أهم برامج الصحة العامة، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم عدد الأبناء، وإنما يقوم على التخطيط الواعي للحمل والإنجاب بما يتناسب مع الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وبما يضمن توفير حياة كريمة للأبناء، ويحافظ على صحة الأم ويمنحها الوقت الكافي لاستعادة صحتها بين كل حمل وآخر.

وأضافت أن المباعدة بين الولادات تمثل أحد أهم العوامل التي تسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وتقليل المضاعفات الصحية الناتجة عن الحمل المتقارب، فضلًا عن إتاحة الفرصة للأسرة لتقديم الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية المناسبة لكل طفل، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع بأكمله.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث توفر جميع وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة داخل الوحدات والمراكز الصحية، إلى جانب تقديم خدمات المشورة الطبية بالمجان من خلال فرق طبية مدربة، لمساعدة السيدات في اختيار الوسيلة المناسبة وفقًا للحالة الصحية لكل منهن.

كما استعرضت أنواع وسائل تنظيم الأسرة، وآلية استخدام كل وسيلة، وأهم مميزاتها، مؤكدة أن اختيار الوسيلة المناسبة يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب المختص، مع ضرورة المتابعة الدورية لضمان الاستخدام الآمن والفعال، مشددة على أن جميع الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة آمنة ولا تؤثر على قدرة المرأة على الإنجاب مستقبلًا عند استخدامها بصورة صحيحة..

وأوضحت أن الاستثمار في صحة الأسرة يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، وأن تنظيم الأسرة يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى معيشة الأسرة، وتعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية للأبناء، بما يواكب رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث دارت مناقشات موسعة حول أفضل وسائل تنظيم الأسرة، والفترة المثلى بين الولادات، ودور الوحدات الصحية في تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتم الرد على جميع الاستفسارات بصورة علمية مبسطة.

وأوصت الندوة بضرورة

تكثيف حملات التوعية المجتمعية لنشر ثقافة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأكدت علىتشجيع السيدات على الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة المجانية بالوحدات الصحية.

مع ضرورة تصحيح المفاهيم والشائعات المغلوطة المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة.

وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والإعلامية والدينية في نشر الوعي بالقضية السكانية.

بالإضافة لدعم جهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في بناء أسرة مصرية أكثر صحة واستقرارًا.

أدار اللقاء محمود عزت أخصائي الاعلام تحت إشراف محسن محمد مدير مجمع إعلام الداخلة .