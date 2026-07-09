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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم يدعو إلى تعزيز الشفافية والإعلان عن قضايا الفساد لدعم الثقة وردع المخالفين

محمود مسلم
محمود مسلم
رحمة سمير

دعا الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إلى تعزيز الشفافية في التعامل مع قضايا الفساد، مؤكدًا أن الإعلان عن بعض وقائع الفساد يمثل جزءًا مهمًا من جهود الردع وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وقال "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إن شعور المواطنين بوجود فساد لا يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أن الفساد لا يقتصر على المخالفات المالية أو الإدارية، بل قد يمتد أيضًا إلى سوء الاختيار في شغل بعض المناصب.

وأضاف أن الدولة كانت خلال فترات سابقة تعلن بشكل واضح عن ضبط قضايا الفساد، إلا أن التعامل مع هذه الملفات أصبح يتم في هدوء خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يستدعي - بحسب قوله - وضع آليات أكثر حوكمة وشفافية في الإعلان عن نتائج جهود مكافحة الفساد.

وأكد مسلم أن استمرار شعور المواطنين بوجود الواسطة والفساد يؤثر سلبًا على الثقة العامة، لافتًا إلى أن البيروقراطية تمثل تحديًا ينعكس بشكل سلبي على أداء الدولة، كما أن الفساد يستنزف موارد الموازنة العامة ويؤثر في درجة الانتماء لدى المواطنين.

وأوضح أن الدولة حققت تقدمًا في تطوير الجهاز الإداري، خاصة فيما يتعلق باختيار الكفاءات من خلال الامتحانات وآليات التقييم، إلا أنه شدد على أن وصول نتائج جهود مكافحة الفساد إلى المواطنين يتطلب الإعلان عن بعض الوقائع والإجراءات بصورة واضحة وفي إطار القانون.

نشأت الديهي الشفافية والإعلان الفساد دعم الثقة

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