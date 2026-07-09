عصام عبد الفتاح: ميسي يحصل على أخطاء وهمية في المونديال.. وكرة حمدي فتحي ضربة جزاء

أشاد الخبير التحكيمي المصري عصام عبد الفتاح بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني استحقوا الإشادة بعد الأداء المميز أمام منتخب الأرجنتين، رغم وداع البطولة من دور الـ16.

وقال عصام عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور، إن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني يستحقون التحية والتقدير على ما قدموه طوال مشوارهم في كأس العالم 2026.

وأضاف: "أهنئ منتخب مصر على هذا الأداء الرائع أمام الأرجنتين، وكذلك على المستوى الذي ظهر به الفريق طوال منافسات البطولة، فقد كان مشرفًا للكرة المصرية."

وأكمل: "إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهاجم منتخب الولايات المتحدة كان بداية الأخطاء التحكيمية الكارثية في كأس العالم، وبعدها شاهدنا العديد من القرارات المثيرة للجدل."

وأشار عبد الفتاح إلى أن حمدي فتحي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأرجنتين، موضحًا أن الحكم تعامل بازدواجية في المعايير خلال اللقاء، وهو ما أثر على سير المباراة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "ليونيل ميسي كان يستحق الطرد في مباراة الجزائر، كما حصل على أخطاء غير صحيحة، وتكرر الأمر أيضًا في مواجهة الرأس الأخضر، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول مستوى التحكيم في البطولة."