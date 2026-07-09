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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مساعدات ألمانية جديدة للأردن بـ684 مليون يورو تشمل دعم اللاجئين السوريين

مساعدات ألمانية جديدة للأردن
مساعدات ألمانية جديدة للأردن
أ ش أ

 اختتمت الأردن وألمانيا المحادثات الحكومية للتعاون التنموي للأعوام 2026 و2027، بإعلان برلين تخصيص حزمة مساعدات تنموية جديدة للمملكة بقيمة 684 مليون يورو، لتمويل مشروعات ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وشملت المباحثات، التي ترأستها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، مع وفد من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، مراجعة برامج التعاون القائمة، والاتفاق على أولويات الشراكة خلال العامين المقبلين، قبل توقيع محضر المحادثات الرسمية.

وستوجّه المساعدات الجديدة إلى تمويل برامج ومشروعات في قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات تستهدف دعم استجابة الأردن لاحتياجات استضافة اللاجئين السوريين، خاصة في قطاع التعليم.

وأكدت وزارة التخطيط الأردنية أن المشروعات سيتم تصميمها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، على أن تُوقَّع اتفاقيات تنفيذ كل مشروع بشكل منفصل بعد الانتهاء من إعدادها.

وأوضحت الوزارة أن نتائج المحادثات تعكس تطور الشراكة الأردنية الألمانية، من التركيز على تمويل المشروعات إلى دعم السياسات الاقتصادية والقطاعية، بما يعزز تنفيذ أولويات التنمية المستدامة في المملكة.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط زينة طوقان أن المحادثات تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، مشيدة بالدعم الألماني المستمر للمشروعات التنموية. فيما شددت رئيسة الوفد الألماني آنيت شماس على التزام برلين بمواصلة دعم الأردن، باعتباره شريكًا موثوقًا في المنطقة، ومساندة جهوده في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والاستجابة لتداعيات أزمة اللجوء السوري.

الأردن المحادثات برلين مساعدات تمويل

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