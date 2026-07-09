27 يوليو.. نظر استئناف مدير الأعمال السابق للممثل العالمي فاندام

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 27 يوليو الجاري، لنظر استئناف وليد التلباني مدير أعمال النجم العالمي "فان دام" السابق، على حكم تغريمه 20 ألف جنيه، في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة.

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها على مدير الأعمال السابق للممثل العالمي فاندام، في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة، تغريم مدير أعمال فاندام 20 ألف جنيه.

وتتضمن القضية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والقذف، والتشهير.

وبدأت تفاصيل الواقعة باتهام الفنان العالمي فان دام لمدير أعماله السابق بنشر صور مسيئة له عبر وسائل تقنية المعلومات، إلى جانب التهديد والتشهير وإسناد وقائع من شأنها النيل من سمعته واعتباره.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم – بحسب الاتهامات – قام بابتزاز المجني عليه وطلب مبالغ مالية دون وجه حق، إضافة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مسيء.

وأقام فان دام دعوى مدنية ضد المتهم، طالب فيها بتعويض مؤقت قدره 100001 جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به، فيما تواصل المحكمة نظر القضية للفصل فيها.