مصطفى بكري: افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية الأوكتاجون يجسد رؤية الدولة لبناء مستقبل مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس رؤية الدولة المصرية لبناء مستقبل أكثر قوة واستقرارًا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته أن افتتاح هذا الصرح يمثل فتح باب جديد لمستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن رسالته كانت واضحة بأن مصر ليست مجرد وطن نعيش فيه، بل كيان حي ينبض بالتاريخ والأمل.

وتابع أن الرئيس السيسي ركز في حديثه على جهود التنمية والبناء، موضحًا أن المشروعات القومية الكبرى تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الدولة، مع التأكيد على ترسيخ الأمل في مستقبل أفضل للمصريين.

وأشار بكري إلى أن الرئيس يتحدث بمنطق يؤكد ضرورة أن تقف مصر على قدميها وتواصل مسيرة التنمية، مؤكدًا أن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية دفاعًا عن وطنهم ودعمًا لمسيرة البناء.

إنجازات على أرض الواقع

وأكد أن المواطنين الذين حضروا فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة شعروا بالفخر بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

