أحمد الجمال: قوى إقليمية ودولية سعت لإضعاف الدولة الوطنية عبر استهداف المجتمع ومؤسساته

أكد الكاتب والمفكر أحمد الجمال، أن الدولة الوطنية واجهت على مدار مراحل مختلفة محاولات من أطراف إقليمية ودولية استهدفت تقويض بنيانها، من خلال إضعاف العلاقة بين المواطن ووطنه، إلى جانب استهداف مؤسسات الدولة.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن تلك المحاولات لم تقتصر على الجانب السياسي، بل امتدت إلى المجالين الاقتصادي والاجتماعي، عبر نشر الفوضى الاقتصادية، وتشجيع أنماط من الانفتاح الاستهلاكي غير المنتج، فضلًا عن توظيف الخطاب الديني لتحقيق أهداف سياسية.

تركت آثارًا سلبية على الاقتصاد

وأشار إلى أن هذه الممارسات تركت آثارًا سلبية على الاقتصاد والمجتمع خلال فترات سابقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة الوطنية يتطلب تعزيز الوعي وصون مؤسساتها في مواجهة مثل هذه التحديات.