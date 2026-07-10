قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم
بينهم مصر.. وسطاء يتحركون لإنقاذ التفاهم الأمريكي الإيراني ومنع انهيار المفاوضات
أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن
الاستعلامات توثق إنجازات الدولة في كتاب «الجمهورية الجديدة.. المشروعات القومية وتعزيز التنمية المستدامة»
المنافسة تشتد على صدارة هدافي كأس العالم.. من ينجح في حسم السباق؟
رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
مسؤول أمريكي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة
واشنطن: هجمات إيران على السفن المدنية أعمال إرهابية وانتهاك غير مقبول
تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة.. قائمة الكليات والحد الأدنى المتوقع
بعد فحص 12 يوما.. "الطاقة الذرية" تمنح مصر صك الأمان النووي بالتزامن مع تركيب المفاعل الثاني
من الطب إلى الإعلام.. تنسيق الجامعات 2026 وتحديد الكليات المتاحة لكل طالب
مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس مرمى منتخب المغرب: واجهنا ظروفا صعبة أثرت على مستوانا أمام فرنسا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تحدث منير المحمدي، حارس مرمى منتخب المغرب، عن أسباب خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا والخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق واجه ظروفًا صعبة أثرت على مستواه خلال المباراة، وفي مقدمتها الإرهاق الناتج عن كثرة التنقلات، إلى جانب غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات.

وأوضح المحمدي أن المنتخب المغربي بذل كل ما لديه طوال مشوار البطولة، إلا أن ضغط المباريات والسفر المستمر بين المدن ترك أثرًا واضحًا على الحالة البدنية للاعبين، وهو ما انعكس على الأداء في المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي.

وأشار حارس المغرب إلى أن إصابة إسماعيل صيباري كانت من العوامل التي أثرت على الفريق، نظرًا لأهميته داخل التشكيلة، مؤكدًا أن غيابه حرم الجهاز الفني من أحد العناصر المؤثرة في الخطط الفنية، خاصة في مباراة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتركيز.

وأضاف المحمدي أن كرة القدم دائمًا ما تشهد مثل هذه الظروف، سواء كانت إصابات أو إجهادًا بدنيًا أو غيابًا لعناصر مؤثرة، مشددًا على أن المنتخبات الكبيرة مطالبة بالتعامل مع هذه التحديات والتأقلم معها مهما كانت صعوبتها.

وأكد أن لاعبي المغرب يشعرون بالحزن بعد انتهاء مشوارهم في البطولة، لكنهم في الوقت نفسه فخورون بما قدموه خلال المنافسات، بعدما أظهروا روحًا قتالية وأداءً مميزًا أمام منتخبات قوية، ونجحوا في الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

واختتم منير المحمدي تصريحاته بالتأكيد، أن المنتخب المغربي سيطوي صفحة الخروج من البطولة سريعًا، وسيبدأ الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مشيرًا إلى أن التركيز الآن ينصب على مواصلة العمل وتصحيح الأخطاء والاستفادة من الدروس التي خرج بها الفريق من هذه المشاركة، من أجل العودة بصورة أقوى في البطولات القادمة وتحقيق تطلعات الجماهير المغربية التي ساندت المنتخب طوال مشواره.

كأس العالم منتخب المغرب منتخب فرنسا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026.. الآن عبر صدى البلد برقم الجلوس

أسعار الذهب

صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

ترشيحاتنا

لمرضي السكري

أكلات مهمة لمرضى السكري.. خيارات صحية تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

سلطة الزبادي

طريقة عمل سلطة الزبادي.. وصفة منعشة وسهلة تناسب المشويات في الصيف

الملتحمة

أسباب غير متوقعة وراء نزيف العين

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد