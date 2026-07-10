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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تدمير 30 قارب صيد بالهجوم الأمريكي على بندر عباس في 8 و 9 يوليو

قارب صيد ايراني
قارب صيد ايراني
محمود نوفل
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أفادت ‏وكالة تسنيم الإيرانية بتدمير 30 قارب صيد بالهجوم الأمريكي على بندر عباس في 8 و 9 يوليو.

وكانت وكالة أنباء مهر الإيرانية ذكرت أنه سُمع دوي انفجارات بالمياه الإقليمية في المناطق الساحلية من مدينة بندر عباس ، مشيرة إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة بندر عباس.


ولفتت الوكالة الإيرانية إلى سماع دوي انفجارات بالمياه الإقليمية قبالة مدينة بندر عباس.

كما بيًنت الوكالة “ مهر” أن رصيف للصيد في قرية بنود التابعة لمدينة عسلوية في محافظة بوشهر تعرضت لقصفا جويا من القوات الأمريكية .


ومن جانبه ، أعلن المساعد الأمني لمحافظ هرمزغان الإيرانية مقتل 3 صيادين وإصابة 15 في هجمات أمريكية على رصيف مخصص للصيد بمدينة سيريك.



فيما أوضح الحرس الثوري الإيراني أن 3 من عناصره قتلوا في الهجمات الأمريكية فجر اليوم على محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
 

إيران هجوم أمريكي ضد إيران بندر عباس قارب صيد

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