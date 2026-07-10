باكستان: تصاعد العنف في الصراع الأوكراني يقلص فرص السلام

قال نائب مندوب باكستان الدائم في الأمم المتحدة، السفير عثمان جادون، إن تصاعد وتيرة العنف في الصراع الأوكراني يٌقلص فرص السلام.

ودعا جادون - في كلمته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا وفقا لما ذكره "راديو باكستان" اليوم /الجمعة/ - إلى تغيير المسار متزايد الخطورة للصراع، مشيرا إلى أن الطريق الأمثل لتحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمار في الحوار والدبلوماسية بدلا من الوسائل العسكرية.

وأوضح أن باكستان ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وسلمي ومستدام للصراع في أوكرانيا.