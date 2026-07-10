موسكو: شركات النفط الروسية تثبّت أسعار الوقود عند مستويات تتماشى مع التضخم

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم /الجمعة/، أن شركات النفط الروسية التي تدير محطات وقود في البلاد تحافظ على أسعار الوقود عند مستويات تتوافق مع معدلات التضخم.

وقال نوفاك - في تصريحات للصحفيين، اليوم /الجمعة/ - إن الشركات المتكاملة، التي تشمل أنشطتها مراحل استخراج النفط وتكريره وتوزيعه وبيعه بالتجزئة، باعتبارها المنتجين الرئيسيين للمنتجات النفطية في روسيا، "تثبت الأسعار عند مستوى التضخم".

وأضاف أن روسيا تمتلك قدرات تكريرية كافية، وأنها مكتفية ذاتيًا بالكامل في هذا المجال، لكنه أقر بوجود نقص في الوقود ببعض محطات الوقود، مرجعًا ذلك إلى تعطل جزئي في عدد من مصافي النفط بسبب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي من محاولات بعض الوسطاء والمضاربين استغلال نقص الإمدادات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، داعيًا الإدارات الإقليمية وهيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية إلى مراقبة هذه الممارسات.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن روسيا تشهد - خلال الصيف الحالي - اضطرابات محدودة في إمدادات الوقود، بسبب تغيرات في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى هجمات استهدفت منشآت طاقة روسية، فيما اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتحسين الوضع، من بينها حظر تصدير البنزين والديزل، وتقديم حوافز ضريبية لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع استيراد الوقود.