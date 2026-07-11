طريقة عمل شيش طاووق بالليمون والقرفة.. خطوة بخطوة

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شيش طاووق بالليمون والقرفة، فهي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

مقادير شيش طاووق بالليمون والقرفة



● شيش طاووق

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● قرفة

● بهارات

● زيت زيتون

● عصير ليمون

● فلفل ألوان

● بصل

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● بابريكا

● سلطة حمص بالطحينة للتقديم

● أرز بالخضار للتقديم

طريقة تحضير شيش طاووق بالليمون والقرفة



يتبل الشيش طاووق بكل البهارات

ثم يضاف مكعبات الفلفل الألوان والبصل

ثم يسخ الخضار مع الشيش طاووق في أسياخ خشب ثم تشوى على الشواية

وتقدم مع الأرز بالخضار والخبز الشامي والسلطة.