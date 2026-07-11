المصريون يصنعون مشهدا استثنائيا في استقبال منتخب مصر | فيديو

قال بشوي دانيال موفد قناة «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، أن آلاف المصريين احتشدوا لاستقبال بعثة منتخب مصر عقب عودتها من كأس العالم 2026، واصفًا اليوم بأنه تاريخي في ظل حالة الاحتفاء الكبيرة التي صاحبت عودة المنتخب بعد تحقيقه إنجازات غير مسبوقة شملت التأهل من دور المجموعات للمرة الأولى وتحقيق أول انتصار في البطولة وبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف قائلًا: «الجماهير حرصت على التعبير عن تقديرها للجهد الذي بذله لاعبو المنتخب طوال مشوار بطولة كأس العالم، من خلال الهتافات ورفع الشعارات والسعي إلى التقاط الصور التذكارية معهم، ومظاهر التكريم امتدت أيضًا إلى أعضاء الجهاز الطبي تقديرًا لدورهم في التعامل مع الإصابات التي تعرض لها اللاعبون وكذلك إلى محللي الأداء وفريق التحليل بعد المستوى الذي ظهر به المنتخب خلال المنافسات».

وأكمل: اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستقبال بعثة المنتخب جاء في ظل ما تمتلكه من بنية حديثة، وفي مقدمتها مطار العلمين الدولي، وأجواء الاستقبال اتسمت بالتنظيم والاحتفال، وشهدت حضور جماهير من مختلف المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية، في مشهد وصفه بأنه سيبقى حاضرًا في الذاكرة باعتباره أحد أبرز مشاهد الاحتفاء بإنجاز منتخب مصر في مونديال 2026.