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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من مطار العلمين إلى قصر الرئاسة..منتخب مصر يحصد تكريم الشعب والدولة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء صبري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نجح منتخب مصر في تحويل مشاركته ببطولة كأس العالم 2026 إلى واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الكرة المصرية، بعدما قدم عروضًا قوية أمام كبار منتخبات العالم، وحقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة، قبل أن يودع البطولة بشرف عقب مواجهة مثيرة أمام المنتخب الأرجنتيني.

ولم تتوقف مظاهر الاحتفاء عند حدود الإشادة الرياضية، إذ حظيت بعثة "الفراعنة" باستقبال جماهيري غير مسبوق فور وصولها إلى مدينة العلمين الجديدة أمس، وسط آلاف الجماهير التي حرصت على استقبال اللاعبين والجهاز الفني، تعبيرًا عن تقديرها لما قدموه من أداء بطولي أعاد الكرة المصرية إلى واجهة المشهد العالمي.

مصطفي شوبير ولاعبي المنتخب

استقبال جماهيري حاشد يعكس فخر المصريين

وشهدت مدينة العلمين الجديدة أجواء احتفالية كبيرة مع وصول بعثة المنتخب، حيث اصطف المشجعون لتحية اللاعبين، ورفعوا الأعلام المصرية ورددوا الهتافات الداعمة، في مشهد جسد حالة الفخر الشعبي بما حققه المنتخب خلال مشواره في البطولة.

وأكدت مشاهد الاستقبال أن الجماهير لم تنظر إلى الخروج من دور الـ16 باعتباره نهاية للمشوار، بل احتفت بالروح القتالية والأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون أمام منتخبات الصف الأول عالميًا، ليكتب هذا الجيل صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

تكريم رئاسي تقديرًا للإنجاز التاريخي

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وتتواصل اليوم مظاهر الاحتفاء الرسمي، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعثة المنتخب الوطني بمدينة العلمين، لتكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، إلى جانب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز خلال البطولة، في رسالة تؤكد دعم الدولة للرياضة وتقديرها لكل من يرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

إنجاز يؤسس لمرحلة جديدة

بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم

ويرى متابعون أن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم لم تكن مجرد ظهور في البطولة، بل مثلت نقطة انطلاق جديدة للكرة المصرية، بعدما أثبت اللاعبون قدرتهم على منافسة كبار المنتخبات، وقدموا مستويات فنية نالت إشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

ويأتي التكريم الشعبي والرسمي ليؤكد أن ما حققه "الفراعنة" تجاوز حدود النتائج، ليصبح إنجازًا وطنيًا يعزز الثقة في مستقبل المنتخب، ويمنح دفعة قوية لمواصلة البناء استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

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