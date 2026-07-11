قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
في اليوم العالمي للسكان.. مصر الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بـ108.6 مليون نسمة
الحكومة تتلقى 217 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يونيو
محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد
إحالة 12 من العاملين بوحدتين لطب الأسرة ببورسعيد للمحاكمة للتلاعب بصرف الأدوية
طارق السيد: دينامو زغرب يطلب 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل بكرار إلى الأهلي
عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب
النيابة العامة تتحفظ على أصول بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل الأموال
الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا
مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس
اليوم ..وزير الصناعة يزور المحلة بدعوة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج
صحة الغربية :خروج كل مصابي حادث قطار محلة روح من مستشفي طنطا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مطار العلمين و«مصر للطيران» والطرق الحديثة والفنادق الراقية قدمت للعالم صورة مصر الجديدة خلال استقبال المنتخب

النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب
النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن استقبال بعثة المنتخب الوطني بمدينة العلمين الجديدة عقب الإنجاز التاريخي في كأس العالم، لم يكن مجرد احتفال رياضي، بل كان رسالة حضارية أكدت أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية متكاملة ومدنًا عالمية قادرة على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث بكفاءة واحترافية.

وقال مرسي إن العالم لم يشاهد إنجاز المنتخب الوطني فقط، بل تابع أيضًا مدينة مصرية حديثة قدمت نموذجًا متكاملًا للجمهورية الجديدة، من خلال شبكة طرق ومحاور متطورة سهلت حركة الجماهير والوفود، إلى جانب الفنادق والمنشآت السياحية الراقية التي عكست المستوى الذي وصلت إليه صناعة الضيافة في مصر، لتخرج مراسم الاستقبال بصورة تليق بمكانة الدولة المصرية.

وأضاف أن الأداء الاحترافي الذي قدمته شركة مصر للطيران في تنظيم رحلة عودة بعثة المنتخب، والجاهزية الكبيرة التي ظهر بها مطار العلمين الدولي، سواء في سرعة إنهاء الإجراءات أو حسن التنظيم والاستقبال، عكسا حجم التطور الذي شهدته منظومة الطيران المدني، وأكدا قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأحداث الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التكامل بين كفاءة النقل الجوي، وشبكة الطرق الحديثة، وجودة الخدمات الفندقية، والتنظيم الدقيق، منح مدينة العلمين صورة عالمية، ورسخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن القادرة على استضافة الفعاليات الرياضية والسياحية والدولية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة والاستثمار.

واختتم محمود مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن ما شهدته مدينة العلمين خلال استقبال المنتخب الوطني يعكس نجاح رؤية الدولة في بناء مدن ذكية متكاملة، ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة لم تعد مجرد مشروع للمستقبل، بل أصبحت واقعًا يراه العالم في كل إنجاز تحققه مصر على المستويين الرياضي والتنموي.

كأس العالم مدينة العلمين الجديدة بنية تحتية متكاملة المنتخب الوطني النائب محمود مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

القرنفل

ماذا يحدث للجسم عند مضغ القرنفل كل صباح؟.. فوائد مذهلة

لمرضي السكري

أكلات مهمة لمرضى السكري.. خيارات صحية تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

سلطة الزبادي

طريقة عمل سلطة الزبادي.. وصفة منعشة وسهلة تناسب المشويات في الصيف

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد