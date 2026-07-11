نائب: مطار العلمين و«مصر للطيران» والطرق الحديثة والفنادق الراقية قدمت للعالم صورة مصر الجديدة خلال استقبال المنتخب

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن استقبال بعثة المنتخب الوطني بمدينة العلمين الجديدة عقب الإنجاز التاريخي في كأس العالم، لم يكن مجرد احتفال رياضي، بل كان رسالة حضارية أكدت أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية متكاملة ومدنًا عالمية قادرة على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث بكفاءة واحترافية.

وقال مرسي إن العالم لم يشاهد إنجاز المنتخب الوطني فقط، بل تابع أيضًا مدينة مصرية حديثة قدمت نموذجًا متكاملًا للجمهورية الجديدة، من خلال شبكة طرق ومحاور متطورة سهلت حركة الجماهير والوفود، إلى جانب الفنادق والمنشآت السياحية الراقية التي عكست المستوى الذي وصلت إليه صناعة الضيافة في مصر، لتخرج مراسم الاستقبال بصورة تليق بمكانة الدولة المصرية.

وأضاف أن الأداء الاحترافي الذي قدمته شركة مصر للطيران في تنظيم رحلة عودة بعثة المنتخب، والجاهزية الكبيرة التي ظهر بها مطار العلمين الدولي، سواء في سرعة إنهاء الإجراءات أو حسن التنظيم والاستقبال، عكسا حجم التطور الذي شهدته منظومة الطيران المدني، وأكدا قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأحداث الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التكامل بين كفاءة النقل الجوي، وشبكة الطرق الحديثة، وجودة الخدمات الفندقية، والتنظيم الدقيق، منح مدينة العلمين صورة عالمية، ورسخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن القادرة على استضافة الفعاليات الرياضية والسياحية والدولية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة والاستثمار.

واختتم محمود مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن ما شهدته مدينة العلمين خلال استقبال المنتخب الوطني يعكس نجاح رؤية الدولة في بناء مدن ذكية متكاملة، ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة لم تعد مجرد مشروع للمستقبل، بل أصبحت واقعًا يراه العالم في كل إنجاز تحققه مصر على المستويين الرياضي والتنموي.