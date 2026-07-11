رفع607 طن مخلفات لتعزيز منظومة النظافة بقنا ونجع حمادى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، تنفيذ أعمال النظافة اليومية بجميع أنحاء المدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع 80 طن مخلفات صلبة من الشوارع، والميادين، والطرق الرئيسية، مع استمرار الدفع بالمعدات، وفرق العمل، لتحقيق أعلى مستوى من النظافة، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

​فيما شهد مركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، استمرار تنفيذ منظومة النظافة بكامل طاقتها على مدار 3 فترات يومياً داخل المدينة، مع تجاوز الكميات التي يتم رفعها من شوارع المدينة 50 طناً يومياً.

وتمكنت الحملات من رفع 527 طن من المخلفات خلال الأسبوع، وذلك اعتماداً على المتابعة الميدانية، والاستغلال الأمثل للمعدات، وتحفيز العاملين، بما انعكس بصورة كبيرة على مستوى النظافة، وتحقيق المستهدف اليومي.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة مواصلة تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات الصلبة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وتحقيق أعلى معدلات الأداء، والارتقاء بالمظهر الحضارى لكافة مدن ومراكز المحافظة.

