الإحصاء يعلن وصول سكان مصر لـ 108.6 مليون نسمة والعالم لـ 8.3 مليار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان العالم بلغ 8.3 مليار نسمة في الأول يوليو عام 2026 ؛ وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2024).

جاء ذلك خلال بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق الحادي عشر من يوليو من كل عام، والذي بدأ الاحتفال به عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -في بيان- أن عدد السكان في الدول الأكثر تقدًما (أوروبا، أمريكا الشمالية، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان) بلغ 1.3 مليار نسمة، مقابل 7.00 مليار نسمة في الدول الأقل تقدمًا (إفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان)، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بالإضافة إلى جزر ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا).

الهنـد والصـين تصدران قائمة الـدول الأكثر سـكانًا في العـالم

ونوه بأن الهنـد والصـين تصدران قائمة الـدول الأكثر سـكانًا في العـالم، وتمثلان نحو 35% من ســكان العـالم فـي عام 2026، بينما تحتل مصر المرتبة الثالثة عشر عالميًا، والثالثة أفريقيًا، والأولى عربيًا.

وأشار المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، وإلى 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050، مع استمرار الهند في المرتبة الأولى تليها الصين، وتراجع نسبي في حصتهما من إجمالي سكان العالم إلى 33.2% في عام 2035، 30.4% في عام 2050، وهو ما يعكس التحولات الديموجرافية المتوقعة في آسيا.

وأكد أنه من المتوقع أن تحافظ مصر على ترتيبهـا الثالث عشر عالميًا حتى عام 2035، وانتقالها إلى المرتبة الحادية عشر عالميًا بحلول 2050، موضحا أن معدل النمو السكاني العالمي بلغ 0.83% عام 2026، مقابل 0.05% في الدول الأكثر تقدمًا، و0.97% في الدول الأقل تقـدمًا، مع تسـجيل معدلات سالبة في بعض الدول مثل فـنلندا (-0.08%) وإسبانيا (-0.1%) والصين (-0.2%)، مقابل معدلات مرتفعة في دول مثل الصومال (3.24%) والنيجر (3.14%).

وأضاف أن معدل وفيات الرضع عالميًا بلغ 25.9 طفل لكل ألف مولود حي عام 2026؛ وينخفض إلى 1.6 طفل لكل ألف مولود حي في اليابان و1.3 طفل لكل ألف مولود حي في سلوفينيا، بينما يرتفع إلى 68.1 طفل لكل ألف مولود حي في سيراليون و66.9 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا.

وأضاف أن متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2026 على مستوى العالم بلغ 2.23 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المـعدل إلى 1.47 طـفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدمًا ويرتفع إلى 2.34 طـفل لكل سيدة في الدول الأقل تقدمًا، وكذا يصل إلى 0.76 طفل في كوريا الجنوبية، 1.03 طفل في الصين، في حين بـلغ 5.84 طفل في تشاد.

ووفقًا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في 2025، نوه الجهاز بأن نسبة النساء المـتـزوجات اللاتي يستخدمن أي وسـيلة لمنــع الحمل في الفــئة العمـرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالـم عام 2025، بلغ 64٪، مضيفا أن النسبة تنخفض في الـدول العربية لتصل إلى 53%، وترتفع تلك النسبة في دول مثل النرويج، والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 9%.

وأشار إلى أنه بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2025 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الـدول الأكثر تقدمًا 77 سنة للذكـور، مقـابل 83 سنـة للإناث، وفي الـدول الأقــل تـقدمًـا 70 سنـة للذكـور، مقـابل 75 سـنة للإنـاث، وفى الدول العربية 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث.

وحول حالة السكان في مصر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2026 (بالزيادة الطبيعية)، أكد ارتفاع عدد سكان مصر من 94.8 مليون نسمة عام 2017 إلى 108.6 مليون نسمة في بداية عام 2026، بزيادة 13.8 مليون نسمة (51.4% ذكور، 48.6% إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.6 ذكر لكل 100 أنثى.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة سكان الحضر بلغت 42.7% مقابل 57.3% للريف، فيما تصدرت محافظة القاهرة عدد السكان بـ 10.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ 9.8 مليون نسمة.

وأكد ارتفاع الكثافة السكانية من 92.4 نسمة/كم2 في عام 2017 إلى 108.1 نسمة/كم2 في عام 2026، موضحا أن المجتمع المصري يعد مجتمعًا فتيًا، حيث تمثل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) نحو 30.6٪ من إجمالي السكان، في حـين لا تتجاوز نسبـة كبار السـن (65 سنة فأكثر) 6.1٪ في بداية عام 2026.

وأكد أن معـدل الإعـالة العمـرية بلغ على مسـتوى الجمهورية 58.1٪ في ينـاير 2026، أي أن كـل 100 فـرد في سـن العـمل (15 - 64 سنة) يعولون نحو 58 فردًا من الفئات العمرية الأصغر أو الأكبر من سن العمل، وذلك وفقًا لتوزيع الإسقاطات السكانية (2022-2072).

ووفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2025، نوه بتراجــع معـدل الإنـجاب الكـلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة وفقًا لنتـائج المسـح الصحي للأسرة المصـرية 2025 مقــارنة ب 2.85 طفل لكل سيدة في المسـح الصحي للأسرة المصـرية 2021، وهو ما يؤكد استمرار التحسن في مستويات الإنـجاب ويعكس التقدم المحرز في المؤشرات السكانية.

ووفقا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2022- 2072)، ذكر أن متوســط العــمر المتوقع عند الميلاد بلغ للذكـور 69.7 سنة، وللإناث 74.7 لعام 2026، مضيفا أنه في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 117.8 مليون عام 2032، ويصل إلى 130.7 مليون عام 2042.

ووفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات) خلال الفترة (2017 - 2025)، أوضح أن الاتجاه العام يشير إلى انخفاض واضح في معدل المواليد خلال الفترة (2017 - 2025)، حيث تراجع من 26.8 مولودًا لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 18.1 مولودًا لكل ألف نسمة عام 2025، ويعكس هذا التراجع المستمر انخفاض مستويات الإنـجاب خلال السنوات الأخيرة.

ووأشار إلى أن مـعدل الوفيات الخام شهد تذبذبًا مـحدودًا خلال الفـترة (2017 - 2025)، حيث ارتفع من 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.3 لكل ألف نسمة عام 2021 متأثرًا بجائحة كورونا (COVID-19)، ثم انخفض إلى 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022 واستقر عند نحو 5.5 - 5.7 لكل ألف نسمة خلال الفترة (2023 - 2025)، مما يشير إلى عودة المعدل إلى مستوياته المنخفضة نسبيًا بعد انحسار تأثير الجائحة.

ولفت إلى تراجع معدل الزيادة الطبيعية بصورة ملحوظة خلال الفترة (2017 - 2025)، حيث انخفـض من 21.1 لكـل ألف نسمـة عام 2017 إلى 12.4 لكل ألف نسمة عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض التأثير المباشر لتراجع معدل المواليد، إلى جانب استقرار معدلات الوفيات عند مستويات منخفضة نسبيًا، مما أسهم في تباطؤ وتيرة النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2025، بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 34.2 مليون نسمة (26.7 مليون نسمة من الذكور، 7.5 مليون نسمة من الإناث، بينما بلغ معدل البطالة 6.3٪ عام 2025، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 15.3٪ مقابل 3.7٪ بين الذكور).

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار"تحقيق آمال وتطلعات الشباب- اليوم ومن أجل المستقبل"، بما يؤكد أن القضايا السكانية جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة، ولا يمكن التعامل معها إلا من خلال تكامل الجهود وتوحيد الرؤى.