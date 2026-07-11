تضامن البحر الأحمر يسلّم كراسي متحركة وأجهزة تعويضية لذوي الهمم بالغردقة

سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر عددًا من الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية لعدد من المستحقين من ذوي الهمم، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

وجرت مراسم التسليم بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالغردقة، تحت إشراف محمد حسين بغدادي، مدير المديرية، ضمن خطة الوزارة لتوفير وسائل الدعم والرعاية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتعزيز قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أكثر استقلالية.

وشملت المساعدات تسليم 4 كراسٍ متحركة جرى اختيارها بما يتناسب مع الحالات الصحية والطبية للمستفيدين، لضمان توفير الأجهزة الملائمة لكل حالة وفق احتياجاتها الفعلية.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي أن توفير الأجهزة التعويضية يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، من خلال تقديم الخدمات والمساعدات التي تساعدهم على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.

وتواصل المديرية تنفيذ برامج الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.