برلمانية: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير للإنجاز وخارطة طريق لمستقبل الرياضة

أكدت نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026، يجسد رؤية الدولة المصرية في دعم الرياضة باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، كما يعكس حرص القيادة السياسية على الاحتفاء بكل من يرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وقالت الألفي إن التكريم الرئاسي لم يكن مجرد احتفاء بإنجاز رياضي، بل حمل رسائل وطنية عميقة، في مقدمتها أن قيمة العطاء والإخلاص والانضباط لا تقل أهمية عن النتائج، وأن الدولة تقدر كل من يقدم نموذجًا مشرفًا يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته عندما شدد على أن الرياضة ليست فوزًا أو خسارة فقط، وإنما احترام يكتسبه الإنسان والوطن من خلال الأداء المشرف والالتزام وروح المسؤولية.

وأضافت أن إشادة الرئيس بالأداء البطولي للمنتخب، وما أظهره اللاعبون من عزيمة وإصرار وانضباط، تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية دعم النماذج الناجحة وتحفيزها، بما يرسخ لدى الشباب ثقافة الاجتهاد والتميز، ويؤكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في مساندة أبنائها الذين يمثلون مصر خير تمثيل.

وأشادت عضو مجلس النواب بما تضمنته كلمة الرئيس من توجيهات واضحة بشأن ضرورة اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف المحافظات، ووجود منظومة احترافية لاختيار العناصر الواعدة بعيدًا عن أي اعتبارات، إلى جانب دعم الأجهزة الفنية الوطنية، مؤكدة أن هذه الرؤية تمثل أساسًا لبناء جيل جديد من الأبطال القادرين على مواصلة الإنجازات، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات التي تزخر بها مصر.

وأوضحت الألفي أن حالة الالتفاف الشعبي الكبيرة التي صاحبت المنتخب، سواء خلال مشواره في البطولة أو في الاستقبال الجماهيري الحافل الذي حظي به عقب عودته إلى أرض الوطن، ثم التكريم الرئاسي اليوم، تؤكد أن الرياضة أصبحت إحدى أهم أدوات توحيد الصف الوطني، وصناعة الأمل، وتعزيز الانتماء، بما ينعكس إيجابًا على وعي الأجيال الجديدة وثقتها في قدرتها على تحقيق الإنجاز.

وأكدت أن استمرار دعم الدولة للرياضة يتطلب العمل على تطوير مراكز الشباب، وتعزيز برامج اكتشاف الموهوبين في المدارس والقرى والنجوع، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تتيح الفرصة أمام كل موهبة حقيقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحتى يصبح هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا للرياضة المصرية.

وقالت نجوى الألفي إن ما قدموه سيظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين، وأن التكريم الذي حظوا به من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل وسام تقدير لكل شاب مصري يؤمن بأن الإخلاص والاجتهاد والالتزام هي الطريق الحقيقي لرفع اسم الوطن وتحقيق الإنجازات.