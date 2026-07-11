قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترقب لمحادثات روما.. إسرائيل توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان بضغط أمريكي
برلمانية إسبانية حاملة رضيعها داخل البرلمان الأوروبي: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة
4 آلاف قتيل حصيلة ضحايا الزلازل في فنزويلا.. والأمم المتحدة تكثف جهود الإغاثة
أحمد السبكي: شمشون ودليلة ما اتكلفش بالدولارات ومش هبقى زي الفشارين
وجهة جديدة لـ محمد صلاح برعاية مصرية.. أين سيذهب قائد منتخب مصر؟
الداخلية السورية: سقوط خلية إرهابية نفذت تفجيرا ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع
اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال
إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول
صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير
تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات
إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص
"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد الميدالية الفضية في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حقق منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص المصري إنجازًا عالميًا جديدًا، بعدما توج بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص – باريس 2026، عقب مباراة نهائية قوية أمام منتخب ناميبيا، أقيمت صباح السبت على ملعب PUC Stadium بالعاصمة الفرنسية باريس.

منتخب مصر للسيدات

وشهدت المباراة أداءً متكافئًا بين المنتخبين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب ناميبيا بنتيجة 5-4، ليحرز اللقب، فيما نال المنتخب المصري الميدالية الفضية بعد مشوار مميز استحق خلاله الإشادة والتقدير.

وحضر المباراة النهائية كل من المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور شريف الفولي، رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والأستاذ خليل محمد ممثل الحكومة المصرية ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ عمرو محيي الدين الطحاوي رئيس البعثة المصرية، والأستاذة داليا بدر ممثل الشركة الراعية، الذين حرصوا على مؤازرة المنتخب المصري في المباراة النهائية.

وأشاد المهندس أيمن عبد الوهاب بالأداء المشرف الذي قدمته لاعبات منتخب مصر طوال منافسات البطولة، مؤكدًا أن الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الفضية يعكس التطور الكبير الذي تشهده برامج كرة القدم الموحدة بالأولمبياد الخاص بالمنطقة ، ويجسد نجاح استراتيجية الدمج الرياضي التي ينتهجها الأولمبياد الخاص في المنطقة. وأضاف أن اللاعبات قدمن نموذجًا رائعًا في الالتزام والروح الرياضية والإصرار، وكانوا خير سفراء لمصر والمنطقة في هذا المحفل العالمي.

ومن جانبه، بعث المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بخالص التهنئة إلى أعضاء المنتخب والجهازين الفني والإداري، مشيدًا بما حققوه من إنجاز عالمي يضاف إلى سجل نجاحات الأولمبياد الخاص المصري، مؤكدًا أن الميدالية الفضية تعد ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والدعم المستمر للأبطال، وأن الجميع فخور بما قدمه المنتخب من مستوى متميز وروح قتالية حتى اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية.

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة القدم الموحدة كلًا من ندى سيد، روان وليد، فاطمة طارق، هاجر محمد، تسنيم أحمد، أسماء السيد، ومن اللاعبات الشريكات وفاء ربيع، جنة أحمد، شيماء علي، سلمى كرم، زهرة علاء.

ويقود المنتخب الدكتور  إكرامي الجمال المدير الفني للمنتخب و الكابتن عفاف عزت مدربة الفريق .

وكان المنتخب المصري قد قدم مشوارًا مميزًا في البطولة، حيث تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه منتخب كندا في الدور نصف النهائي، ليختتم مشاركته بالتتويج بالميدالية الفضية العالمية، في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الرياضة المصرية والأولمبياد الخاص المصري.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأولمبياد الخاص المصري إلى أرض الوطن فجر يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS802، حيث تصل إلى مطار القاهرة الدولي - صالة رقم (3) في تمام الساعة 3:30 صباحًا، وسط استقبال يليق بالإنجاز العالمي الذي حققه أبطال مصر.

منتخب مصر منتخب مصر للسيدات منتخب مصر للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

معتمد جمال

أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

ترشيحاتنا

حفل شريف منير

شريف منير يحيي حفل «نوستالجيا» في دار الأوبرا يوم 27 يوليو

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

الإمارات تشارك بمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

منير مكرم

دعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة.. تفاصيل أزمة منير مكرم مع أمن نادي نقابة الممثلين

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد