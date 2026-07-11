عضو اتحاد الكرة: لقاء الرئيس لحظة تاريخية.. ورسائله للمنتخب ترسم مستقبل الكرة المصرية

أكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو بعثة منتخب مصر في كأس العالم، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب كان لحظة تاريخية لن تُنسى، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس مع اللاعبين والجهاز الفني حمل رسائل مهمة بشأن دعم المواهب واستكمال مسيرة تطوير الكرة المصرية.

تقدير الرئيس أزال تعب 40 يومًا

قال مصطفى أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، إن أفراد البعثة شعروا بأن كل ما بذلوه من جهد طوال 40 يومًا بعيدًا عن أسرهم وبلدهم لم يذهب هباءً، مؤكدًا أن تكريم الرئيس كان لحظة فارقة ستظل عالقة في أذهان الجميع.

وأضاف أن الرئيس تحدث مع اللاعبين بروح الأب، وحرص على الاستماع إلى مشاعرهم وتجربتهم خلال البطولة، مؤكدًا دعمه لاكتشاف مواهب جديدة وتوفير الإمكانات اللازمة لها.

حديث ودي مع اللاعبين

وأوضح عضو اتحاد الكرة أن اللقاء شهد أجواءً ودية، لافتًا إلى أن الرئيس قال لمحمد صلاح مازحًا: "ما عادش تقنعني إن مصر ما فيهاش محمد صلاح تاني"، في إشارة إلى أن مصر تمتلك العديد من المواهب القادرة على تكرار التجربة إذا وجدت الدعم والرعاية.

وأشاد الرئيس، بحسب أبو زهرة، بالروح الجماعية التي ظهر بها المنتخب، وبحالة الفرحة التي صنعها اللاعبون لدى الجماهير المصرية.

عشنا أجمل 80 دقيقة

وتطرق أبو زهرة إلى مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن بعثة المنتخب عاشت واحدة من أجمل لحظاتها خلال أول 80 دقيقة من المباراة، معربًا عن أسفه لما وصفه بعلامات الاستفهام على الأداء التحكيمي.

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة أجرى نقاشًا مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب المباراة بشأن بعض القرارات التحكيمية، مؤكدًا أن الجدل حول اللقاء حظي باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية.

المدرب الوطني كلمة السر

وشدد عضو اتحاد الكرة على أن نجاح المنتخب جاء بفضل الروح القتالية والالتزام، إلى جانب العمل الكبير الذي قام به الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، معتبرًا أن المدرب الوطني كان عنصرًا رئيسيًا في تجاوز الفوارق الفنية مع المنتخبات الكبرى.

وأضاف أن ما تحقق ليس نهاية المشوار، بل بداية لمرحلة جديدة تستهدف مواصلة النجاح في البطولات المقبلة.