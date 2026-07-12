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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محرك «DuckDuckGo» يُطلق ميزة ثورية لحظر إعلانات يوتيوب افتراضياً

إعلانات يوتيوب
إعلانات يوتيوب
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بدأ محرك البحث الشهير "داك داك جو" (DuckDuckGo)، الموجه نحو حماية الخصوصية الرقمية، في تفعيل ترقية برمجية كبرى تستهدف تغيير طريقة استهلاك المحتوى المرئي. 

وأكدت التقارير الفنية الصادرة لعام 2026 عن إطلاق ميزة استثنائية لحظر إعلانات منصة "يوتيوب" (YouTube) بشكل تلقائي وافتراضي، مستهدفة تمكين المستهلكين من تصفح مقاطع الفيديو صامتاً ومن قلب خطوط الحوسبة المؤمنة لمنع التتبع السيبراني وسحق أدوات التجسس التجاري.

تفكيك الملامح البرمجية لمنع التتبع  

تستهدف السياسة التشغيلية الجديدة للمحرك سحق النوافذ الإعلانية المزعجة التي تفرضها المنصات التقليدية وحفظ خصوصية البيانات الشخصية للمشتركين.

وتمنح الأكواد البرمجية المحدثة لعام 2026 قنوات المشاهدة عبر مشغلها الخاص "Duck Player" استقراراً واجهياً بنسبة كفاءة بلغت 100%، مما يتيح تسييل وعرض مقاطع الفيديو دون انقطاع، وينهي ارتباك الإعلانات المتتالية مع حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجوجل بالكامل.

بروتوكولات التشفير النواتي  

تمنح منصة الخصوصية أنظمتها رقع سوفت وير معاصرة تتولى أتمتة تصفية حزم الأكواد قبل دفقها على شاشات الهواتف والحواسب في أجزاء من الثانية.

وحرص مبرمجو الشفرات النواتية لعام 2026 على تهيئة بروتوكولات حوسبة خفيفة تمنع تحميل نصوص الإعلانات الثقيلة وملفات التتبع التابعة لجهات خارجية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم للمحمول من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كفاءة خلايا الطاقة عتادياً من النزيف الحراري.

انفراجة عملية يتابعها قطاع التكنولوجيا 

تفتح الخطوة اللوجستية المحدثة لإلغاء الإعلانات الإجبارية آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات وسوق المحمول في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن التصفح النقي يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يفضلون استثمار أوقاتهم دون تشتيت لتسييل مشاريعهم الرقمية وإدارة حملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

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