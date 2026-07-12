مفوضة الانتخابات في غانا: نعمل على تمكين الجاليات في الخارج من المشاركة في التصويت

قالت جين منسا، مفوضة الانتخابات في غانا، إن المؤتمر الذي عقد على مدار اليومين الماضيين ناقش أوضاع المواطنين الأفارقة المقيمين في الخارج، والفرص المتاحة لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات، إلى جانب بحث أوجه القصور والتحديات التي تواجه هذا الملف.

وأضافت منسا، خلال تصريحات خاصة على شاشة القاهرة الإخبارية،أن المؤتمر، الذي نظم بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي والمركز الأوروبي لدعم الانتخابات، كان ثرياً وتفاعلياً، وأتاح فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، فضلاً عن مناقشة التحديات والعمل بشكل جماعي على إيجاد حلول عملية لها.

وأوضحت أن الجاليات في الخارج تقدم إسهامات كبيرة في اقتصادات دولها وتنميتها، لكنها تُستبعد في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في اختيار القيادات التي تدير شؤون تلك الدول، مؤكدة أن تمكين المواطنين المقيمين خارج أوطانهم من التصويت يمثل خطوة مهمة لتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وأشارت مفوضة الانتخابات الغانية إلى أن المشاركين خرجوا بمجموعة من الدروس والخطوات العملية بشأن كيفية إتاحة التصويت لأبناء الجاليات في الخارج، موضحة أن التحديات القائمة لا تمنع وجود فرص عديدة للتقدم في هذا المسار.

وأكدت منسا أهمية البدء بخطوات تدريجية عبر تنفيذ مشروعات تجريبية في عدد محدود من الدول، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى تطبيق شامل، لافتة إلى أن هذه التجارب ستساعد على تطوير آليات تصويت المواطنين المقيمين بالخارج وتوسيع مشاركتهم مستقبلاً.